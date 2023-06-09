Sarıkaya'da Roma hamamının şifalı sularından üretilen şampuan ve sıvı sabun tanıtıldı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma hamamının şifalı sularından üretilen sıvı sabun ve şampuanı tanıttı.

Kent Park'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Açıkel, belediye bünyesinde kurulan tesiste 2 bin yıllık Roma hamamının şifalı termal sularından günlük 1000 sıvı sabun ve şampuan üretildiğini söyledi.

Tesiste 12 kişinin istihdam edildiğini ve üretilen ürünlerin birçok kente gönderildiğini belirten Açıkel, "Roma hamamının uluslararası alanda tanıtımına büyük katıları olan basın mensuplarına teşekkür ederim. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne girmemizde Yozgat’ın basınının çok ciddi katkıları oldu. Kendi tesisimizde kendi markamızla ürettiğimiz sıvı sabun ve şampuanın tanıtılmasında da herkesin desteğini bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.