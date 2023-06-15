Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sağanak kent genelinde birçok yerleşim alanında sele neden oldu. Sel nedeniyle Osmanpaşa köyünde ekili alanlarda zarar oluştu.



Yerköy ilçesine bağlı Küçüknefes köyünde de hayvan otlatan yabancı uyruklu çobanın 2 çocuğu ve hayvanları selde mahsur kaldı.

Çocuklar ve hayvanlar sular çekilince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Köy muhtarı Mehmet Müjdeci, AA muhabirine, çok şiddetli yağış olduğunu söyledi.

Kepiröz deresinden sel geldiğini ifade eden Müjdeci, "Köyün büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban, 2 çocuğunu da yanında götürmüş. Sel geldiğinde çocuklar sel ortasında kalmış. Çocuklar kurtarıldı, can ve mal kaybımız yok." dedi.

Müjdeci, selin Kumluca ve Kömüşören'de ekili alanlar ve köy içlerinde hasara neden olduğunu da belirtti.



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