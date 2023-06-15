Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı

AA

Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sağanak kent genelinde birçok yerleşim alanında sele neden oldu. Sel nedeniyle Osmanpaşa köyünde ekili alanlarda zarar oluştu.

Yerköy ilçesine bağlı Küçüknefes köyünde de hayvan otlatan yabancı uyruklu çobanın 2 çocuğu ve hayvanları selde mahsur kaldı.

Çocuklar ve hayvanlar sular çekilince güvenli bölgeye çıkarıldı.

Köy muhtarı Mehmet Müjdeci, AA muhabirine, çok şiddetli yağış olduğunu söyledi.

Kepiröz deresinden sel geldiğini ifade eden Müjdeci, "Köyün büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban, 2 çocuğunu da yanında götürmüş. Sel geldiğinde çocuklar sel ortasında kalmış. Çocuklar kurtarıldı, can ve mal kaybımız yok." dedi.

Müjdeci, selin Kumluca ve Kömüşören'de ekili alanlar ve köy içlerinde hasara neden olduğunu da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta "Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi
YEREL HABERLER Yozgat'ta "Halk Oyunları Şenliği" düzenlendi
Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı ...
Yabancı basın mensupları Yozgat'ı gezdi
YEREL HABERLER Yabancı basın mensupları Yozgat'ı gezdi
Yozgat'ta kan bağışı kampanyası sürüyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta kan bağışı kampanyası sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.