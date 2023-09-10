Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta kullanılmayan evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.
Giriş: 10.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:16
Aydıncık ilçesinde şüpheli S.Y'nin kullanılmayan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Evin bahçesinde ve şüphelinin evinde yapılan aramada 153 kök Hint keneviri, 4,56 kilogram esrar ve bir terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.