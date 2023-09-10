Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta kullanılmayan evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydıncık ilçesinde şüpheli S.Y'nin kullanılmayan bir evin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

        Evin bahçesinde ve şüphelinin evinde yapılan aramada 153 kök Hint keneviri, 4,56 kilogram esrar ve bir terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta kavun ve karpuz hasadına devam ediliyor
        Yozgat'ta kavun ve karpuz hasadına devam ediliyor
        Yerköy'de 2. Hedik ve Kültür Sanat Festivali yapıldı
        Yerköy'de 2. Hedik ve Kültür Sanat Festivali yapıldı
        İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti
        İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa etti
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat'ta konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat'ta konuştu:
        Yozgat'ta hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
        Yozgat'ta hırsızlıktan hükümlü bir kişi yakalandı
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı