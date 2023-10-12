Başkan Yılmaz, Yerköy ile Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin birleştirilmesi talebini yineledi Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçeleri ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin birleştirilmesi talebini yineledi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçeleri ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin birleştirilmesi talebini yineledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve bu ilçeye bağlı Köseli beldesinin birbirine karışmış durumda olduğunu belirtti.

Bu yerleşim yerlerinin imar planlarının da birbirine karıştığını ifade eden Yılmaz, "Köseli beldesi Çiçekdağı ilçesine, Çiçekdağı Kırşehir’e bağlı, Yerköy ilçesi de Yozgat’a bağlı. Üç belediye başkanının yönetiminde bulunan yerleşimlerdeki halk da zaten birleşmiş. Bir evin yatak odası Kırşehir’de, oturma odası Yerköy’de. Bir camide görev yapan imam Kırşehir’den maaş alırken hemen yanı başındaki okulda görevli öğretmen Yozgat'tan maaş alıyor." dedi.

Yılmaz, birleşik üç belediyenin imar planlarında da sıkıntı yaşandığını sözlerine ekledi.