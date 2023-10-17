Kızılay Yerköy Şubesi genel kurulu yapıldı

Türkiye Kızılay Derneği Yerköy Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısında Yaşar Altındaş, göreve yeniden seçildi.

Toplantıda konuşan Altındaş, 2023 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altındaş, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirterek, "Kızılay, köklü geçmişi ile dünyanın en büyük insani yardım kuruluşudur. Yerköy'de de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda yardımda bulunduk. Bu yardımların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından yapılan oylamada Altındaş, göreve yeniden seçildi.