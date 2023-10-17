Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Kızılay Yerköy Şubesi genel kurulu yapıldı

        Türkiye Kızılay Derneği Yerköy Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısında Yaşar Altındaş, göreve yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızılay Yerköy Şubesi genel kurulu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Kızılay Derneği Yerköy Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısında Yaşar Altındaş, göreve yeniden seçildi.

        Toplantıda konuşan Altındaş, 2023 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Altındaş, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirterek, "Kızılay, köklü geçmişi ile dünyanın en büyük insani yardım kuruluşudur. Yerköy'de de ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam ediyoruz. 2023 yılı içerisinde gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda yardımda bulunduk. Bu yardımların gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmasının ardından yapılan oylamada Altındaş, göreve yeniden seçildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Sorgun'da okul kantinleri denetlendi
        Sorgun'da okul kantinleri denetlendi
        Sorgun'da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı
        Sorgun'da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı
        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
        Yozgat'ta otomobilde 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99'uncu yılı kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı