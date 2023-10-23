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        Yeşilyurt İlkokulu eğitim öğretime açıldı

        Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2021 yılında yıkılan ve yeniden inşa edilen Yeşilyurt İlkokulu, törenle eğitim öğretime açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:34
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        Yeşilyurt İlkokulu eğitim öğretime açıldı
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        Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2021 yılında yıkılan ve yeniden inşa edilen Yeşilyurt İlkokulu, törenle eğitim öğretime açıldı.

        Kaymakam İhsan Emre Aydın, törende yaptığı konuşmada, "Yeni okul binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu okulda geleceğimize ışık saçacak çok değerli bilim adamları, çok değerli iş insanları yetişeceğini, yeni binamızın eğitime yeni bir heyecan, yeni bir ivme katacağını düşünüyorum." dedi.

        708 öğrencinin eğitim öğretim göreceği okulda, ikili eğitimdeki zor sürecin geride kaldığını ifade eden Aydın, "Öğrencilerimizin daha modern daha sağlıklı ve daha iyi bir ortamda eğitim öğretim görecek olmalarından büyük mutluluk duyuyorum. Yeni okulumuzun tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimize, eğitim camiasına, ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Kaymakam Aydın, daha sonra birinci sınıfların ilk dersine konuk oldu.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri Fatih Şahin, Yasin Yılmaz, Coşkun Bölükbaşı, öğrenciler ve veliler katıldı.

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