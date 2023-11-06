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        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesinde yer alan Kazankaya Kanyonu'nu turizme kazandıracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:26
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        Yozgat Kazankaya Kanyonu turizme kazandırılacak
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesinde yer alan Kazankaya Kanyonu'nu turizme kazandıracaklarını söyledi.

        Yozgat Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Özkan, Kazankaya Kanyonu'nu kent turizmi açısından önemli bir potansiyel olduğunu ve bunun biran önce değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Özkan, kanyon için proje hazırlandığını anlatarak, "Çok güzel bir doğa yapısına sahip kanyonu dağcılık, doğa sporları ve kamp turizmine kazandırmamız gerekiyor. Bunu yaparken de Kazankaya'nın doğal dokusunu bozmamamız gerekiyor. Burası coğrafi ve kayalık yapısıyla dağkeçisi için de uygun bir alan. Bunun için orada dağkeçisi yetiştirilebilirse bölgeye ayrı bir güzellik katacak." dedi.

        Kentte bir turizm aksı oluşturulabileceğini aktaran Özkan, "Sarıkaya Roma Hamamı, kent merkezinde Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni dağ ve yayla turizmini hayat geçirmemiz gerekiyor. Çekerek ilçesinde lavanta bahçesi ile rafting alanı başlı başına bir turizm alanı haline gelmiş. Bu konsepti birleştirebilirsek cuma günü akşam hızlı trenle gelecek insanları en az iki gün ağırlayıp pazar günü akşam uğurlayabilirsek kentimiz için büyük bir kazanım olur." diye konuştu.

        Özkan, dünyada içerisinde sıcak suyu bulunan ikinci eserin Sarıkaya Roma Hamamı olduğunu belirtti.

        Sarıkaya Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesinin yapıldığını yakın zamanda personele görevlendirmeleriyle ziyarete açılacağını vurgulayan Özkan, "Bunun yanı sıra geçmiş dönemlere ait arkeolojik çok eserimiz var, onları da Roma Hamamıyla bütünleştirerek insanımıza kazandırabilirsek Yozgat bir açık hava müzesi haline dönüşecek. İnşallah hayallerimiz gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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