Çekerek'te 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı

Çekerek Kaymakamlığı, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçedeki 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Fidan Bozkır'ın talimatıyla ilçede sahipsiz köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 15 sahipsiz köpeğe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuduz aşısı yapıldığı ifade edildi.

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