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        Çekerek'te 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı

        Çekerek Kaymakamlığı, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçedeki 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:13
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        Çekerek'te 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı
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        Çekerek Kaymakamlığı, belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmasıyla ilçedeki 15 sahipsiz köpeğe kuduz aşısı yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kaymakam Fidan Bozkır'ın talimatıyla ilçede sahipsiz köpeklerin aşılanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda 15 sahipsiz köpeğe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kuduz aşısı yapıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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