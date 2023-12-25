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        Öğretmeninin desteğiyle başladığı sporda Avrupa şampiyonlukları kazandı

        ÖMER ERTUĞRUL - Rabia Karadaş, 6 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı sporda wushu, kung fu ve kick boks branşlarında birçok başarı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:04
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        Öğretmeninin desteğiyle başladığı sporda Avrupa şampiyonlukları kazandı
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        ÖMER ERTUĞRUL - Rabia Karadaş, 6 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı sporda wushu, kung fu ve kick boks branşlarında birçok başarı elde etti.

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Melikli köyünde yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Rabia Karadaş, 2017'de beden eğitimi öğretmeni eski milli sporcu Tayfun Öztürk'ün köylerine atanmasıyla kung fu sporuyla tanıştı.

        Öğretmeninin köydeki eski okulun sınıflarını birleştirerek oluşturduğu spor salonunda antrenmanlara başlayan Karadaş, 2 yıl sonra katıldığı Wushu Kung Fu Türkiye Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

        Ardından katıldığı Wushu Kung Fu Şampiyonaları'nda 2022 ve 2023'te okullararası, Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Karadaş, kick boksta ise Türkiye ve dünya kupası şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü elde etti.

        Karadaş, son olarak 14-17 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazandı.

        Köyünde ailesinin işlerine yardımcı olan Karadaş, aynı zamanda antrenmanlarına da devam ediyor.

        Milli sporcu Rabia Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Melikli İmam Hatip Ortaokulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Tayfun Öztürk'ün eski okulun sınıflarını birleştirip salon yapmasıyla kung fu ile tanıştığını söyledi.

        İlk madalyasını 2019'da Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Turnuvası'nda 3'üncü olarak aldığını anlatan Karadaş, "Daha sonra azim ve hırsla çalışarak, kung fu da Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Kick boks branşında ise dünya kupası şampiyonu oldum. Son olarak Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya aldım." dedi.

        Hedefinin kick boksta dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Karadaş, "Sabah kalkınca aileme yardım ediyorum, sonra sabah koşuma çıkıyorum. Sabah antrenmanımı eski köy okulundaki salonumuza gelip yapıyorum. İkinci antrenmanımı ise ilçedeki spor salonunda yapıyorum. Hedefim uluslararası arenalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak." diye konuştu.

        - Köy okulunda 7 şampiyon yetişti

        Kung fu milli takım antrenörü ve Melikli İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Tayfun Öztürk de öğrencisinin spora ilgi gösterdiğini ve 2 yıl sonra Türkiye üçüncüsü olduğunu dile getirdi.

        Daha sonra çalıştırdığı öğrencilerinden 3 Türkiye şampiyonu çıkardıklarını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

        "3 sporcum milli takıma çağrıldı ve bu yıl Rabia, Avrupa Şampiyonu oldu. 7 şampiyon sporcumuz ve onlarca derecemiz mevcut. Yaklaşık 30'a yakın öğrencim bu işi profesyonel olarak yapmaktadır. Ayrıca 3 öğrencimiz bu sene beden eğitimi öğretmenliğini kazanarak üniversiteye gitti. Köy okulunda bu kadar başarılı 7 şampiyon çıkacağını sanmıyordum. Çocuklarımın hırsı ve ailelerin desteğiyle bu başarıları elde ettik. Bu başarı Yozgat'ta ilktir diye düşünüyorum."

        Öztürk, Karadaş'ın yetenekli bir sporcu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Kick boksta dünya kupası ve Avrupa şampiyonlukları var, kendisini kutluyorum. Azimle çalışıyor. Sabah koşu ve akşam teknik idmanları olarak haftanın 6 günü çalışıyoruz, meyvelerini de topluyoruz. İnşallah 18 yaşını doldurduğunda da profesyonel kick boks dövüşçüsü olacaktır. Hedefimiz profesyonel anlamda kick boks branşında dünya şampiyonluğu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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