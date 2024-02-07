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        Yozgat'ta cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:18
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        Yozgat'ta cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Yozgat - Boğazlıyan kara yolunda gerçekleştirilen denetimde, jandarma trafik ekiplerince durdurulan sürücüler uyarılarak kural ihlali yapan 10 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ekiplere sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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