Yerköy'de haziranda plakasız 43 motosiklet trafikten men edildi

Motosikletlerden 43'ü men edilirken, sürücülerine de 303 bin 875 lira ceza yazıldı.

Ekipler tarafından haziranda gerçekleştirilen denetimlerde, plakasız ve abartı egzozlu 68 motosiklet durduruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.