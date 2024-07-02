Yerköy'de haziranda plakasız 43 motosiklet trafikten men edildi
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haziranda yapılan uygulamalarda plakasız 43 motosiklet trafikten men edildi.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haziranda yapılan uygulamalarda plakasız 43 motosiklet trafikten men edildi.
Ekipler tarafından haziranda gerçekleştirilen denetimlerde, plakasız ve abartı egzozlu 68 motosiklet durduruldu.
Motosikletlerden 43'ü men edilirken, sürücülerine de 303 bin 875 lira ceza yazıldı.
Abartı egzozlu, tescil belgesiz ve plakasız motosikletlere yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.
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