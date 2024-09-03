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        Çekerek Özükavak Yaylası'na 2 çeşme yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Özükavak Belediyesinin talebi doğrultusunda Özükavak Yaylası'na 2 çeşme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:52
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        Çekerek Özükavak Yaylası'na 2 çeşme yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Özükavak Belediyesinin talebi doğrultusunda Özükavak Yaylası'na 2 çeşme yapıldı.

        Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, çeşmelerin yaylaya kazandırılmasının tarım ve hayvancılık açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Proje sayesinde hem doğal kaynakların korunduğunu hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların suya daha kolay ulaştığını ifade eden Gökçetürk, "Bu tür çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Çeşmelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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