Kamu personeli ve muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

Hizmet içi eğitimlerin merkez ve diğer ilçelerde devam edeceği bildirildi.

Eğitimde, tasarruf tedbirleri, telefon bağımlılığı, afet öncesi alınması gereken önlemler ve afetlere müdahale ile sıfır atık gibi konulara yer verildi, özellikle afet yönetimi ve sıfır atık konuları üzerinde duruldu.

Yozgat Valiliği koordinesinde, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

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