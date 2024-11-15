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        Kamu personeli ve muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

        Yozgat Valiliği koordinesinde, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:18
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        Kamu personeli ve muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
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        Yozgat Valiliği koordinesinde, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde kamu personeli ile muhtarlara hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimde, tasarruf tedbirleri, telefon bağımlılığı, afet öncesi alınması gereken önlemler ve afetlere müdahale ile sıfır atık gibi konulara yer verildi, özellikle afet yönetimi ve sıfır atık konuları üzerinde duruldu.

        Hizmet içi eğitimlerin merkez ve diğer ilçelerde devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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