Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi edilecek

Ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

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