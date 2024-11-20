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        Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi edilecek

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedaviye alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:05
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        Yozgat'ta jandarmanın yaralı bulduğu şahin tedavi edilecek
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince bulunan yaralı şahin tedaviye alınacak.

        Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Yenifakılı ilçesine bağlı Yiğitler köyünde devriye sırasında kırsal alanda yaralı şahin gördü.

        Ekipler, yaralı şahini alarak tedavisi yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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