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        Sorgun'a akıllı durak sistemi

        Sorgun Belediyesi vatandaşların daha rahat ve güvenli seyahat etmesi amacıyla akıllı durak sistemine geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:05
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        Sorgun'a akıllı durak sistemi
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        Sorgun Belediyesi vatandaşların daha rahat ve güvenli seyahat etmesi amacıyla akıllı durak sistemine geçiyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, akıllı durak sisteminin, toplu taşıma araçlarının yoğun hizmet verdiği güzergahlara yerleştirileceğini belirtti.

        Ekinci, "Akıllı duraklarımız için ilk adımı attık. Kabinler yerleştirildi. Akıllı durak sistemi ile vatandaşlarımız, LCD ekranından yayınlanan görsel ve sesli uyarılar ile durağa yaklaşmakta olan araçlar hakkında bilgi edinebilecek. Akıllı durak sistemi, kullanıldığı bütün araçların hızlarını, bulundukları hatları, gidecekleri durakları ve o duraklara varmak için geçecek süreyi bir merkezde gerçek zamanlı izlemekte ve yolcu bilgilendirme göstergeleri aracılığıyla yolculara sunmaktadır." dedi.

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