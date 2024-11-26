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        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanlarına yem bıraktı

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kaçak av denetimi sırasında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:50
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        Yozgat'ta jandarma yaban hayvanlarına yem bıraktı
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        Yozgat'ta jandarma ekipleri, kaçak av denetimi sırasında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için çalışma başlattı.

        Lök köyünde kaçak av denetimi yapan ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

        Jandarma ekiplerinin kış boyunca yaban hayvanlar için besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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