Yozgat'ta ASM'lerde 2 milyon 149 bin 674 hastaya hizmet verildi

Yozgat'ta il genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), bu yıl 2 milyon 149 bin 674 hastaya muayene hizmeti sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Aile Sağlığı Merkezlerinin vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm bulmada ilk adım olarak büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Yozgat merkezde 15, ilçelerde 33 Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiğini ifade eden Şahin, bunun yanı sıra il ve ilçelerde 147 Aile Hekimliği Biriminin de aktif olarak çalıştığını kaydetti.