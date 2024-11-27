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        Yozgat'ta ASM'lerde 2 milyon 149 bin 674 hastaya hizmet verildi

        Yozgat'ta il genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), bu yıl 2 milyon 149 bin 674 hastaya muayene hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:55
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        Yozgat'ta ASM'lerde 2 milyon 149 bin 674 hastaya hizmet verildi
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        Yozgat'ta il genelindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), bu yıl 2 milyon 149 bin 674 hastaya muayene hizmeti sunuldu.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Aile Sağlığı Merkezlerinin vatandaşların sağlık sorunlarına çözüm bulmada ilk adım olarak büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

        Yozgat merkezde 15, ilçelerde 33 Aile Sağlığı Merkezinin hizmet verdiğini ifade eden Şahin, bunun yanı sıra il ve ilçelerde 147 Aile Hekimliği Biriminin de aktif olarak çalıştığını kaydetti.

        Şahin, aile sağlığı hizmetlerinin erken müdahale, sağlık takibi ve koruyucu sağlık hizmetleri açısından etkin rol oynadığını dile getirerek, bu hizmetlerin vatandaşların sağlık durumlarını iyileştirmede ve sorunların önlenmesinde önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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