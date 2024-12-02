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        Yozgat Şehir Hastanesinde "Normal doğum" teşvik standı kuruldu

        Yozgat Şehir Hastanesinde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:56
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        Yozgat Şehir Hastanesinde "Normal doğum" teşvik standı kuruldu
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        Yozgat Şehir Hastanesinde "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme standı kuruldu.

        Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, normal doğumu daha fazla teşvik etmek ve sezaryen oranlarını azaltmak, anne adaylarının korkusuz ve ağrısız bir doğum süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinde görevli ebeler tarafından bilgilendirme standı açıldığını söyledi.

        Yozgat Şehir Hastanesinin Anne ve Bebek Dostu unvanına sahip bir hastane olduğunu anımsatan Kozan, "Farklı etkinliklerle anne ve anne adaylarını bilinçlendiren etkinlikler yapıyoruz. Gebelik takibi sürecinde, tüm annelere polikliniğimizde bulunan gebe okulundan faydalanmalarını öneriyoruz. Gebe okulunda annelere normal doğum süreci ile ilgili eğitim verilmekte, böylece anneler hem normal doğum sürecinde daha uyumlu olmakta hem de korkularını daha kolay yenebilmektedir." dedi.

        Kozan, anne ve anne adaylarının stantta görevli ebelerden bilgi alabileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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