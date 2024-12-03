Yozgat'ta yapımı tamamlanan İnandık Barajı hizmete açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı tamamlanan İnandık Barajı, törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile bağlandığı törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.