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        Yozgat'ta yapımı tamamlanan İnandık Barajı hizmete açıldı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı tamamlanan İnandık Barajı, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:36
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        Yozgat'ta yapımı tamamlanan İnandık Barajı hizmete açıldı
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yapımı tamamlanan İnandık Barajı, törenle hizmete açıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans ile bağlandığı törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Özkan, açılışın ardından yaptığı açıklamada, 28 bin 750 dekar tarım alanını sulayacak İnandık Barajı'nın ülkeye, Yozgat'a ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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