Yozgat'ta bir evden altın ve para çalan zanlı yakalandı

Şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 tam, 4 yarım, 8 çeyrek altın, 1 Ata lira, 17 bin 465 lira, hesap cüzdanı ve banka kartı ele geçirildi.

Yozgat'ta bir evden altın ve para çalan şüpheli gözaltına alındı.

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