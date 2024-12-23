Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Şefaatli ilçesinde durdurulan araçtaki şüpheliler M.D. ve F.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, bıçak ve 5,14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 otomobilde yaptığı aramada, çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

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