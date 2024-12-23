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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:18
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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 otomobilde yaptığı aramada, çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirdi.

        Araçlardaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şefaatli ilçesinde durdurulan araçtaki şüpheliler M.D. ve F.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, bıçak ve 5,14 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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