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        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 90 bin 420 lira ceza kesildi

        Yozgat'ta, drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:07
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        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 90 bin 420 lira ceza kesildi
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        Yozgat’ta, drift atarak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik çalışma başlattı.

        Spor Vadisi mevkisinde, drift atan 2 aracı tespit eden ekipler, sürücüleri yakaladı.

        Sürücülerden birine driftten 32 bin 233 lira, diğerine ise ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 45 bin 210 lira, araç sahibine de 12 bin 977 lira olmak üzere 90 bin 420 lira kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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