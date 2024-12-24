Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.E.D. idaresindeki 40 ANN 865 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.D. ve U.A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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