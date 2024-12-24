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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:33
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        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.E.D. idaresindeki 40 ANN 865 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki E.D. ve U.A.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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