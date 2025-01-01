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        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda karla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi

        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:41
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        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda karla kaplanan ağaçlar dronla görüntülendi
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        Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları havadan görüntülendi.

        Yozgat'ta zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle öne çıkan Çamlık Milli Parkı, önceki gün etkili olan kar yağışının ardında beyaz örtüyle kaplandı.

        Çamlık Milli Parkı'nın beyaza bürünen manzarası dronla kayıt altında alındı.

        Güneşin ortaya çıkmasıyla karla kaplı ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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