Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 güneş paneli, çapa motoru, hidrofor, dinamo, dalgıç pompası, kaynak makinesi, hızar motoru ve jeneratör ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, merkeze bağlı bir köyde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yozgat'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.