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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Yozgat'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 16.01.2025 - 12:37
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        Yozgat'ta hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Yozgat'ta hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, merkeze bağlı bir köyde evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, şüpheli Y.D. gözaltına alındı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 27 güneş paneli, çapa motoru, hidrofor, dinamo, dalgıç pompası, kaynak makinesi, hızar motoru ve jeneratör ele geçirdi.

        Çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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