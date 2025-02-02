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        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzalandı

        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:02 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:04
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        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzalandı
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        Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) sözleşmesi imzalandı.

        Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Onur Ersançmış ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal arasında imzalanan sözleşmedeyle istihdamın artırılması amaçlanıyor.

        Başvuruların kuruma şahsen ya da ALO 170 üzerinden yapılacağını duyuran Ersançmış, yarın başlayacak olan başvuruların 7 Şubat Cuma günü sona ereceğini belirtti.

        Ersançmış, sözleşme kapsamında yıl içinde günlük 1083 lira ödeneceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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