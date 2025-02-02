Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı sözleşmesi imzalandı
Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) sözleşmesi imzalandı.
Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) sözleşmesi imzalandı.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Onur Ersançmış ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal arasında imzalanan sözleşmedeyle istihdamın artırılması amaçlanıyor.
Başvuruların kuruma şahsen ya da ALO 170 üzerinden yapılacağını duyuran Ersançmış, yarın başlayacak olan başvuruların 7 Şubat Cuma günü sona ereceğini belirtti.
Ersançmış, sözleşme kapsamında yıl içinde günlük 1083 lira ödeneceğini ifade etti.
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