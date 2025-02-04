Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

        Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı
        ABONE OL

        Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ve çevre illerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlimizde ve komşu illerde görülen şap hastalığı ile bu illerdeki hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları, valilik komisyonu kararınca ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşüyor
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        CHP'deki adaylık tartışmasında peş peş açıklamalar
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Bayılan çocuğa müdahale ederken kapıyı açtı!
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        Trump'tan Ukrayna'ya 'nadir elementler' karşılığı destek şartı
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        Eğlence merkezi çıkışında ölümlü kavga kamerada!
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
        Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıyan 56 sikke ve 4 obje ele geçirildi
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta "Vefa Üniversitesi" projesi hayata geçirildi
        Yozgat'ta "Vefa Üniversitesi" projesi hayata geçirildi
        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi
        Yozgat'ta Çayıralan İlçe Jandarma Komutanı Aktan'a teşekkür belgesi verildi
        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü