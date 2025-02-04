Yozgat'ta "şap hastalığı" karantinası başlatıldı

Yozgat'ta şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ve çevre illerde şap hastalığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "İlimizde ve komşu illerde görülen şap hastalığı ile bu illerdeki hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları, valilik komisyonu kararınca ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.