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        Yozgat'ta tarihi Roma Hamamı havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:37 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:45
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        Yozgat'ta tarihi Roma Hamamı havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma Hamamı, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Ramazan ayında, hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Roma Hamamı'nı ziyaret etti.

        Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan tarihi hamamda bazı aileler fotoğraf çektirdi.

        Ziyaretçilerden Sami Şeker, AA muhabirine, aslen Sarıkayalı olduğunu, şu anda Kayseri’de yaşadığını söyledi.

        Hamamın etkileyici bir yapı olduğunu belirten Şeker, "Bir iş için Yozgat'a geldik. Havalar da güzel olunca tarihi hamamı görmek istedik. Burası, 365 gün sıcak su akan bir hamam. Yozgat'ta böyle tarihi bir yapının bulunması büyük bir şans." diye konuştu.

        Tarihi alanın doğal sıcak suyu ve tarihi dokusuyla dikkati çektiğini kaydeden Şeker, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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