Yozgat Valisi Özkan, köy muhtarlarıyla bir araya geldi
Yozgat Köy Muhtarı Derneği Başkanı Aziz Gençel ve beraberindeki muhtarlar, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek köylerinin sorunları ve ihtiyaçlarını iletti.
Yozgat Köy Muhtarı Derneği Başkanı Aziz Gençel ve beraberindeki muhtarlar, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek köylerinin sorunları ve ihtiyaçlarını iletti.
Muhtarlar ziyarette, köylerinin mevcut durumu, altyapı sorunları, eğitim, sağlık ve tarım gibi konularda Vali Özkan'a bilgi verdi.
Köylerin sorunlarının çözümü için gereken adımların atılacağını belirten Vali Özkan, "Muhtarlarımız, köylerimizin yönetiminde ve kalkınmasında önemli bir role sahip. Onların taleplerini önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
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