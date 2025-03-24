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        Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:24
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        Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı
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        Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

        Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, devriye sırasında Çokradan Mahallesi'nde ayağından yaralı halde leylek olduğunu fark etti.

        Ekipler, yaralı leyleği tedavisi için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim etti.

        Leylek, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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