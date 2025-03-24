Jandarmanın bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Ekipler, yaralı leyleği tedavisi için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerine teslim etti.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, devriye sırasında Çokradan Mahallesi'nde ayağından yaralı halde leylek olduğunu fark etti.

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