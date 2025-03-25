Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, E.A, C.E, A.A. ve H.V.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, fünye ateşleme kablosu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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