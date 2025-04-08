Yozgat'ta jandarmanın bulduğu yaralı kaya kartalı tedaviye alındı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Ocaklı köyü yakınlarında yaralı kaya kartalı buldu.
Ekipler, kartalı tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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