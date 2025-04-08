İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Yozgat'ta sahipsiz hayvanlar için yaptırılan barınakları inceledi:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Hayvanları severek ve sevdirerek koruyacağız. Mevcut barınaklardaki eksiklikleri tespit edip gidereceğiz, yeni barınaklar inşa edeceğiz." dedi.

Sağlam, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ve Yozgat Belediyesi tarafından kentte sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınakları gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Kazım Arslan'dan bilgi aldı.

Valilik binası toplantı salonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlam, Yozgat'ta, 5199 sayılı Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin uygulanması amacıyla yerinde incelemeler yaptıklarını belirtti.

Sağlam, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla bakan yardımcılarının 81 ilde barınaklardaki çalışmaları yerinde incelediklerini aktardı.

Her ilde valiliklere bağlı Özel İdareler bünyesinde mama üretim merkezleri kuracaklarını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Hayvanları severek ve sevdirerek koruyacağız. Mevcut barınaklardaki eksiklikleri tespit edip gidereceğiz, yeni barınaklar inşa edeceğiz. Türkiye genelinde en az 50 dönümlük alanlarda yeni barınaklar için yer tespiti yapıldı. 51 ilimizde çalışmalar başlatıldı. Yozgat'ta da bu süreç devam ediyor. Mevcut barınakları ve yeni yapılacak alanları yerinde inceleyeceğiz. Şunu da gerçekleştireceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Biz artık hayvanların beslenmesiyle ilgili çalışmayı da kendi uhdemize alacağız. Lokanta, kışla, yurt gibi yerlerden toplanacak yemek atıklarını bu merkezlerde hijyenik şartlarda değerlendirerek mamaya dönüştüreceğiz. Böylece hem israfı önleyeceğiz hem de hayvanların sağlıklı şekilde beslenmesini sağlayacağız. Bu konuyla ilgili tüm paydaşlarla gerekli çalışmalar tamamlandı."