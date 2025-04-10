Yozgat'ta kar etkili oluyor

Vatandaşlardan Yusuf Şen, Çamlık Milli Parkı'nın kar yağdığında daha güzel göründüğünü belirterek, "10 yıldır yaz kış buraya geliyorum. Nisanda kar yağması beni şaşırttı ama inşallah daha çok yağar." dedi.

Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Kent Park mevkisinde buzlanma sebebiyle kayan araçlar kazaya neden oldu.

Kar yağışıyla kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.