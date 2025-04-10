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        Yozgat'ta kar etkili oluyor

        Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:26
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        Yozgat'ta kar etkili oluyor
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        Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar yağışıyla kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

        Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Kent Park mevkisinde buzlanma sebebiyle kayan araçlar kazaya neden oldu.

        Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütürken, Valilik de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Karın ardından Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntü oluştu.

        Vatandaşlardan Yusuf Şen, Çamlık Milli Parkı'nın kar yağdığında daha güzel göründüğünü belirterek, "10 yıldır yaz kış buraya geliyorum. Nisanda kar yağması beni şaşırttı ama inşallah daha çok yağar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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