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        Yozgat'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği ve gıda israfı eğitim düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:49
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        Yozgat'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği ve gıda israfı eğitim düzenledi.

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yeni Çeltek Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere, gıda güvenliğinin önemi, sağlıklı beslenme ilkeleri ve gıda israfının nedenleri ile sonuçları anlatıldı.

        Öğrencilere, güvenilir gıda seçimi, saklama koşulları ve tüketim alışkanlıkları hakkında da bilgi verildi.

        Görevliler, gıda güvenliği konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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