Yozgat'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

Görevliler, gıda güvenliği konusunda öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapladı.

Öğrencilere, güvenilir gıda seçimi, saklama koşulları ve tüketim alışkanlıkları hakkında da bilgi verildi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yeni Çeltek Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde öğrencilere, gıda güvenliğinin önemi, sağlıklı beslenme ilkeleri ve gıda israfının nedenleri ile sonuçları anlatıldı.

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