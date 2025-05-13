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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı

        Yozgat'ın Çandır ilçesinde, jandarma ekiplerince hasta halde bulunan yavru yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:16
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        Yozgat'ta jandarmanın bulduğu hasta yaban tavşanı tedaviye alındı
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        Yozgat'ın Çandır ilçesinde, jandarma ekiplerince hasta halde bulunan yavru yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

        Adalar mevkisindeki bahçesinde yavru tavşanı bitkin halde bulan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tavşanı bulunduğu yerden alarak tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Yaban tavşanı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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