Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Karayakup Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, 6 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama sonucu hayvanlar, Küçükağıl köyü mevkisindeki arazide bulundu.
Hayvanlarını teslim alan besici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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