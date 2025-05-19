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        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:28
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        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
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        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kaybolan 6 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

        Karayakup Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan bir kişi, 6 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu fark ederek, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama sonucu hayvanlar, Küçükağıl köyü mevkisindeki arazide bulundu.

        Hayvanlarını teslim alan besici, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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