Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta 33 bin makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta 33 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta 33 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta 33 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 33 bin 300 makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta Müzeler Günü tarihi Roma Hamamı'nda kutlandı
        Yozgat'ta Müzeler Günü tarihi Roma Hamamı'nda kutlandı
        Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu
        Yozgat'ta jandarmanın iz takip köpeği "Dost" emekli oldu
        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Yozgat'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Yozgat'ta jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı
        Yozgat'ta jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı
        Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Yozgat'ta 6 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Dünya şampiyonu 12 yaşındaki para yüzücü Kerim'in hedefi olimpiyat şampiyon...
        Dünya şampiyonu 12 yaşındaki para yüzücü Kerim'in hedefi olimpiyat şampiyon...