Yozgat'ta 33 bin makaron ele geçirildi
Yozgat'ta 33 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta 33 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 33 bin 300 makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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