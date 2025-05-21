Yozgat'ta 33 bin makaron ele geçirildi

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 33 bin 300 makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

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