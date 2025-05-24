Sorgun Devlet Hastanesi personeline KKKA eğitimi verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı sağlık personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Sorgun Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Tuğba Çınar, hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

KKKA'nın keneler yoluyla bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayan Çınar, "Hastalık ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyredebilir. Ağır vakalarda iç ve dış kanamalar görülebilir." dedi.

Yaz aylarında doğa gezileri ve pikniklerin artmasıyla kene temaslarının da arttığına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:

"KKKA, kene ısırması veya kenenin parçalanmasıyla bulaşabileceği gibi enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya dokularıyla doğrudan temas yoluyla da insana geçebilir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, mezbaha çalışanları, kampçılar, veterinerler ve sağlık çalışanları risk grubunda yer almaktadır. Kene çıkarılırken eldiven kullanılmalı, çıplak elle temastan kaçınılmalıdır. Kene ısırığından sonra kişi, 10 gün boyunca yüksek ateş ve kanama gibi belirtileri takip etmelidir."​​​​​​​