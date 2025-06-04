Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta jandarma sürücülere karanfil verip çikolata ikram etti

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarıda bulunup karanfil verip çikolata ikram etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta jandarma sürücülere karanfil verip çikolata ikram etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yozgat'ta jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi sürücülere uyarıda bulunup karanfil verip çikolata ikram etti.

        Kent merkezi Muslubelen Uygulama Noktası'ndaki denetimlere katılan Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, sürücülerle sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

        Sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunan Bulut, uzun yolculuklarda sık sık mola vererek dinlenmelerini istedi.

        Bazen aşırı güvenin hatanın başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Bulut, "Onun için trafik kurallarına uyacağız, hız yapmayacağız. Biz yolcularımızın sevdiklerine sağ salim ulaşması için bayram süresince görevdeyiz. Bu konuda da sürücülerimizden destek istiyoruz." dedi.

        Bartın'dan Ankara'ya giden sürücülerden Hayriye Şengün uygulamadan dolayı jandarmaya teşekkür etti.

        Bayramda trafik yoğunluğunun fazla olduğunu belirten Şengün, "Çok dikkat etmek gerekiyor. Jandarmanın uygulaması en azından farkındalığı üst düzeye çıkaracaktır." diye konuştu.

        Denetimlere, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve jandarma personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde

        Benzer Haberler

        Sorgun Kaymakamı Aydın, Türkiye birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
        Sorgun Kaymakamı Aydın, Türkiye birincisi öğrenciyi ödüllendirdi
        Sorgun'da "SAHA Elçileri Eğitimi" başladı
        Sorgun'da "SAHA Elçileri Eğitimi" başladı
        Yozgat'ta yaralı bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı
        Yozgat'ta yaralı bulunan kınalı keklik tedavi altına alındı
        Yozgat Şeker Fabrikası'ndan kota açıklaması
        Yozgat Şeker Fabrikası'ndan kota açıklaması
        Yozgat Valisi Özkan doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu
        Yozgat Valisi Özkan doludan etkilenen köylerde incelemede bulundu
        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 15 yaralı - Yeniden
        Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs yan yattı; 2 ölü, 15 yaralı - Yeniden