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        Yozgat Valisi Özkan'dan Kurban Bayramı mesajı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:55
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        Yozgat Valisi Özkan'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özkan, mesajında, huzurun, bereketin, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun yaşandığı müstesna günlerden birisi olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, millet olarak dini ve milli duyguların yaşandığı, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesile olduğunu vurgulayan Özkan, "Yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi ziyaret ederek yetime, yoksula, kimsesizlere, çaresizlere çare olarak bayramlarımızı günün anlam ve önemine göre uygun olarak yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Bütün vatandaşların bayramını kutlayan Özkan, bayram vesilesiyle trafiğe çıkacak olan sürücülere de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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