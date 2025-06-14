Yozgat'ta 18 yılda 216 bin kınalı keklik üretildi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2007'de Yozgat'ta kurulan Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 216 bin kınalı keklik üretildiğini bildirdi.

Özkan, Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nu ziyaret ederek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özkan, 2007'den bu yana üretilen 216 bin kekliğin doğal dengenin korunması amacıyla birçok ilde doğaya salındığını belirtti.

Yozgat kent genelinde de bugüne kadar 31 bin kekliğin doğaya bırakıldığını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Bir hafta içerisinde de yine 1000 kekliği daha Yozgat doğasına salıvereceğiz. Bu konuda en önemli husus, popülasyonun çoğalması ve doğal dengenin sağlanması açısından insanımızın buna katkı sağlamasını istiyoruz. Kaçak avcılığın önüne hep beraber geçmek üzere gayret göstermeliyiz. En önemli husus ise doğaya salmanın yanı sıra doğada bu hayvanı korumaktır."