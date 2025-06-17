Yozgat'ta öğrenciler jandarmanın kuruluş yıl dönümünü ve Babalar Günü'nü kutladı

İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Özel Gülşen Kreşinden 17 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Yozgat'ta 17 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve personelin Babalar Günü'nü kutladı.

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