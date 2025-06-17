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        Yozgat'ta öğrenciler jandarmanın kuruluş yıl dönümünü ve Babalar Günü'nü kutladı

        Yozgat'ta 17 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve personelin Babalar Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:30
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        Yozgat'ta öğrenciler jandarmanın kuruluş yıl dönümünü ve Babalar Günü'nü kutladı
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        Yozgat'ta 17 öğrenci, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek teşkilatın kuruluş yıl dönümünü ve personelin Babalar Günü'nü kutladı.

        Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Özel Gülşen Kreşinden 17 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Komutanlık personelinin Babalar Günü'nü de kutlayan öğrenciler, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'a çiçek verdi.

        Jandarma kıyafeti giydirilen çocuklara, "Tim Jandarma" isimli çizgi filmi izletildi.

        Komutanlık birimleri gezdirilerek jandarmanın görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilen öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.

        İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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