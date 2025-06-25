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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:54
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        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö'yü operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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