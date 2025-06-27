Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Yozgat Valisi Özkan'a ziyaret

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Yozgat Valisi Özkan'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

        Yenifakılı ilçesinde yarın düzenlenecek 2. Kırgız Festivali'ne katılmak için kente gelen Kazakbaev, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Kazakbaev, bir süre Vali Özkan ile görüştü.

        Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Kazakbaev, ilk defa geldiği Yozgat'ın yiğitler şehri olduğunu söyledi.

        Kazakbaev, 21. asırda Türk dünyasının rolünün bambaşka olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği gibi 21. asır, kardeş Türkiye'mizin asrı olacak. İnşallah bütün Türk dünyasının asrı olacak. Türkiye ve Azerbaycan arasında 'bir millet, iki devlet' stratejisi vardı ama şu anda ortaya yeni dünya coğrafyasında bir uluslararası teşkilat çıktı. Bu Türk Devletleri Teşkilatı. Genel Sekreteri İstanbul'da ve geleceği parlak olan büyük dinamikler, yeni uluslararası teşkilat çıkıyor. Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında dile getiriyoruz. Bugünden itibaren 'bir millet, yedi devlet'. Belki de gelecekte 'bir millet, dokuz devlet' olacak inşallah."

        Vali Özkan da ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Kazakbaev'e teşekkür ederek, "Soydaşımız, kardeşimiz Kırgızistan Büyükelçimizi Yozgat'ta, yiğitler şehrinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Yarın da onların kendi kültürleri içerisinde Türk'ün, Türk milletinin kültürünü yansıtan güzel bir şenlik programları var." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        Makilik alanda çıktı! Alevler evlere sıçradı!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        Elif'in öldürülmesini azmettiren ağabeye büyük ceza!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
        Yozgat'ta çıkan ot yangını söndürüldü
        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu
        Yozgat'ta gölete giren çocuk boğuldu
        Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3 oldu
        Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3 oldu
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
        Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        Yozgat'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü y...