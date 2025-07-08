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        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor

        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında imzalanan protokolle yükümlüler, atölye çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:22
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        Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
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        SAİT ÇELİK - Yozgat'ta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) arasında imzalanan protokolle yükümlüler, atölye çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştiriyor.

        Protokol kapsamında YEDAM atölyelerinde düzenlenen eğitimlere katılan yükümlüler, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden filografi, ahşap yakma, resim ve boyama eğitimi alarak boş zamanlarını değerlendiriyor.

        Bağımlılıkla mücadelede psikolojik destek alan yükümlülerin, katıldıkları mesleki ve sanatsal atölye çalışmaları ile sosyal hayata yeniden kazandırılması hedefleniyor.

        Bitince yenisine başlanan atölye çalışmalarına katılan yükümlüler, yaptıkları el sanatı ürünlerini kurum içinde sergileyebiliyor, isterlerse evlerine götürebiliyor ya da hediye edebiliyor.

        - "Etkinlikler kişinin ilgi, beceri ve yeteneklerine göre belirleniyor"

        Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli klinik psikolog Şüheda Nur Temel, AA muhabirine, YEDAM'ın Türkiye genelinde ayaktan psikososyal destek sürecini yürüten bir danışmanlık merkezi olduğunu söyledi.

        Atölye çalışmalarının mesleki becerilerin geliştirilmesine de katkı sunduğunu ifade eden Temel, "Burada kişilerin mesleki beceri kazanması, boş zamanlarını tekrar bağımlılığa yönelmeden değerlendirmesi ve tedavi süreçlerinin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor. Usta öğreticilerimizle rölyef, ahşap yakma gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu etkinlikler kesinlikle kişinin ilgi, beceri ve yeteneklerine göre belirleniyor." diye konuştu.

        Temel, yaklaşık 4 haftadır devam eden çalışmanın denetimli serbestlik kapsamındaki bireyleri topluma yeniden kazandırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

        - "Çok fayda gördüm"

        Atölye çalışmalarına katılan yükümlülerden Y.T. ise merkezin sunduğu imkanların hayatında önemli değişimlere yol açtığını söyledi.

        Bağımlılıktan kurtulmak ve topluma yeniden kazandırılmak açısından merkezdeki çalışmaların etkili olduğunu vurgulayan Y.T, şunları kaydetti:

        "Burada hem sosyal açıdan hem de etkinlikler bakımından çok fayda gördüm. Hayatımda büyük değişiklikler oldu. Buranın sağladığı desteği tüm arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne de gerçekleştirdiği bu projeden dolayı teşekkür ediyorum. Sanat üzerine birçok faaliyet gerçekleştirdik. Boyama yaptık, çivi çakarak tablolar oluşturduk. Burada etkinlikler oldukça çeşitli, istediğiniz şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Bazı şeylerden kurtulmak ve topluma yeniden kazandırılmak için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Alkol, internet bağımlılığı gibi sorunları bırakmak için psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor. Gerekirse tıbbi destek de veriliyor. Bu sürecin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve destek almak isteyen tüm arkadaşlara gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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