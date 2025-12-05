Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştiriyor

        Yozgat Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştirmek amacıyla bu yıl müfredata eklenen Mesleki İletişim derslerini uygulamaya devam ediyor.

        Giriş: 05.12.2025 - 16:17 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:21
        Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştiriyor
        Yozgat Bozok Üniversitesi, iletişim becerileri güçlü hekimler yetiştirmek amacıyla bu yıl müfredata eklenen Mesleki İletişim derslerini uygulamaya devam ediyor.

        Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik verilen derslerde, hasta-hekim ilişkilerinin güçlendirilmesi ve etkin sağlık iletişiminin kurulması hedefleniyor.

        Bozok Bilim İletişim Ofisi'nde gerçekleştirilen derste, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, öğrencilere stresle mücadele yöntemleri, etkili iletişim teknikleri ve hasta-hekim iletişiminde dikkat edilmesi gereken temel noktaları anlattı.

        Şentürk, meslek hayatına başlayacak genç hekimlerin merhamet ve vicdan duygularını güçlendirmeleri, empati becerilerini geliştirmeleri ve iyi bir hekimliğin yanında etkili iletişim kurabilmelerinin önemine değindi.

        Derse katılan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ege Akşın, doktor olarak göreve başlayacaklarını hatırlatarak, "Bu süreçte hasta-hekim ilişkileri konusunda bazı kaygılarımız vardı. Aldığımız bu ders, bu noktada bize yol gösterici oldu." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Gizem Erdoğan ise tıp eğitimi boyunca ağırlıklı olarak tıbbi bilimlere yönelik dersler aldıklarını belirterek, "Alanımızın dışında böyle bir ders almamız, yalnızca bilimsel bilgilerimizi değil, iletişim becerilerimizi geliştirmede ve empati kurabilmemde bana büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

