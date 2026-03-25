        Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöpe attığı iddiasıyla yargılanan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Merve Sağın (35) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, önceki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Sağın'a "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        - Olay

        Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Merve Sağın 11 Ocak 2025'te, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.

        Gözaltına alınan kadın, 14 Ocak 2025'te tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Bebeğin cesedi bulunamadı, anneye müebbet hapis cezası verildi
        Yozgat'ta evden cephanelik çıktı, çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi
        Yozgat'ta ruhsatsız silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ankara'da yakalandı
        Basketbol Yıldızlar Türkiye Yarı Finalleri Yozgat'ta başladı
        Yozgat'ta öğrenciler trafiğe yön verdi
