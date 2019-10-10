Öğrencileri spora yönlendirme semineri

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasındaki işbirliği ve yapılan protokol ile ilçedeki tüm okullarda okuyan öğrencilere yönelik spora yönlendirme seminerleri verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Ozan Salep tarafından okullardaki tüm öğrencilere "Spora Yönlendirme Semineri" verildi. Öğrencilere sporun öneminden bahseden Ozan Salep, sporun her dalı hakkında öğrencilere kısa bilgiler verdi. Kendi alanı olan hentbolla öğrencileri tanıştırdı, merak ettiği konularda öğrencilerin sorularını cevapladı. 2 grup halinde yapılan seminerlerde okuldaki tüm öğrenciler bilgilendirildi. Program sonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullara hediye olarak verilen satranç takımları takdim edildi.

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, sporun çocuk gelişimine olan etkisi her gün daha fazla anlaşıldığını söyleyerek özellikle de çocukların teknolojiye olan ilgisinin, onları hareketsiz ve sağlıksız bir yaşam tarzına sürüklediğini ifade etti. Konuşmalarını şu ifadelerle sürdüren Bozdağ, “Oysaki spor, çocuklar için sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda bilişsel, duyusal ve psikolojik olarak gelişmelerine de yardımcı olacak. Bireysel yapılan sporlar çocuğun özgüveninin gelişmesini sağlarken, takım halinde oynanan oyunlar çocuğa paylaşmayı ve takım halinde hareket etmeyi öğreteceğini söyledi. Çocuklarımız için sporun önemi sadece fiziksel ve duygusal gelişim olarak sınırlı değildir; onları geleceğe hazırlamamız konusunda bizlere yardımcı olacağını söyleyen Bozdağ aynı zamanda spor veya sanatın belli bir dalıyla ilgilenen öğrencilerin derse olan ilgilerinin ve başarılarının da arttığı görülmektedir”

YOZGAT 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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