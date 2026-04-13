        Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Yozgat'ta DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:16 Güncelleme:
        DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

        Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Diğer zanlı ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

