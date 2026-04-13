Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
Yozgat'ta DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Adreslere düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı
Giriş: 13 Nisan 2026 - 13:16
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
AA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Diğer zanlı ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
